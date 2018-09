Maggie is in photo on wall behind Marge telling Homer she’s pregnant with Maggie pic.twitter.com/uckWDl8qWp — Matt Selman (@mattselman) 5 de setembre de 2018

La mítica sèrie d'Els Simpson és un dels productes televisius més revisats, repetits i esdevinguts cultura pop de la història. Molts dels seus capítols han estat examinats fins a l'extenuació pels fans però sempre hi trobem sorpreses o fets que acaben passant en el passat. Doncs ara s'ha trobat un error en la sèrie.Marge Simpson està embarassada de la petita Maggie però com ha trobat un usuari a Twitter, la fotografia de la filla està en un quadre al menjador. Com pot ser si no ha nascut? És un error provocat del creador, Matt Groening? O realment es van equivocar?