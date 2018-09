Els caçadors alerten que la vacuna per esterilitzar els senglars els n'augmenta l'agressivitat

La Federació Catalana de Caça (FCC) ha enviat una carta als ajuntaments que participen al programa d'esterilització de porcs senglars per advertir-los que la vacuna que s'utilitza augmenta l'agressivitat dels animals. El programa, al qual participen la Diputació de Barcelona i els municipis de Terrassa, Vacarisses, Matadepera i Sant Cugat del Vallès, forma part d'un estudi que duu a terme la Universitat Autònoma de Barcelona i compta amb el suport del Col·legi d'Advocats de Catalunya.



A la carta, la FCC alerta que hi ha "evidències científiques" que demostren que el mètode, "desestimat per altres països", augmenta l'agressivitat dels senglars. També indiquen que la vacuna "només és efectiva" si es subministra a un mínim del 70% de les femelles existents en una població estanca.



En paral·lel, la FCC aprofita per tornar a denunciar la "falsedat" de les dades publicades per la UAB i el Col·legi d'Advocats de Catalunya, segons les quals han deixat de néixer 400 senglars en un any en el context de l'aplicació d'aquest mètode.



L'entitat posa en dubte el mètode a partir del qual s'obtenen aquestes dades i considera el projecte "populista, venut per suplir la caça, amb uns costos desmesurats en relació al baix grau d'efectivitat que es desprèn d'anteriors estudis".



En paral·lel, la FCC ha anunciat que com a resposta a "tantes falsedats i atacs directes a la caça i als caçadors", la "majoria" de societats de la demarcació de Barcelona han decidit no caçar aquest setembre ni el proper mes de març, "fins que la seva tasca sigui reconeguda per l'Administració pública".