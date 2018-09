VÍDEO Pisos de 2,6 metres quadrats aterren a Barcelona per 200 euros al mes

La "start-up" Haibu 4.0 ofereix residències al primer "pis rusc" a Barcelona (com podeu veure al vídeo de betevé ) per 200 euros al mes. En total, la companyia, que es vol constituir com una fundació, ha anunciat una quarantena de places lliures a la capital catalana en diferents "ruscs", que és com s'anomenen els habitacles unipersonals d'1,2 metres d'alt i ample i 2,2 de llarg (2,64 metres quadrats) amb llit, taula, estanteria i un bagul que s'amunteguen repartits en una habitació. Aquest tipus d'allotjaments són comuns a Japó, ha explicat a l'ACN el gerent de la companyia, Marc Oliver.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha dit en una entrevista a RAC1 que aquest tipus de pisos no són legals i que no poden tenir cèdula. El preu del lloguer inclou els subministraments d'aigua, electricitat, la neteja, internet, el manteniment i els contractes tenen una durada màxima d'un any. Uns 600 barcelonins ja han sol·licitat ser els residents d'un habitacle de Haibu, que ubicarà el primer prototip de "rusc" a la capital catalana al carrer Tarragona, al barri de Sants.El sistema, segons Oliver, està pensat per a "ajudar a persones a sortir de males situacions econòmiques". Els requisits que la companyia demana als residents per optar a viure a un "rusc" són que siguin persones d'entre 25 i 45 anys, amb una nòmina mínima de 450 euros i sense antecedents penals. El bany, la cuina i la sala d'estar són comunitaris en unes residències que, segons els càlculs de Haibu poden allotjar 15 persones per cada 100 metres quadrats.D'altra banda, l'Ajuntament de la ciutat ha posat en qüestió que es compleixin els requisits mínims d'habitabilitat en aquests allotjaments que, a més, encara no haurien sol·licitat una llicència específica per establir un espai residencial d'aquestes característiques, segons fonts municipals. És més, el consistori ha posat la pàgina web de la companyia en coneixement dels Mossos d'Esquadra, que, de moment, no han engegat cap investigació, segons han afirmat a l'ACN.Des del govern municipal afirmen que aquest tipus d'allotjament "no té cabuda a Barcelona" perquè no compleix amb els requisits mínims de cinc metres quadrats per persona per habitació que marca la Llei del dret a l'habitatge. Oliver ha reconegut que la seva proposta "no encaixa en cap normativa actual" i demana un canvi de legislació per tal de donar un marc legal als "pisos ruscs". Des de Haibu "esperen" que les administracions s'adonin que "aquesta és una oportunitat per ajudar a reflotar a les persones"."Com ens ho fem perquè un mileurista amb deutes que paga 450 euros de lloguer pugui arribar a finals de mes? Si una persona així ve a viure a un rusc pot començar de zero i sortir d'una mala situació econòmica", ha dit Oliver.