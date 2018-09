Foto: Tinder

Cada dia hi ha més apps per trobar parella a través d'Internet, però de totes les que existeixen, Tinder és la que més èxit ha aconseguit. L'aplicació compta amb milers d'usuaris inscrits que no només comparteixen les seves fotografies, sinó també informació personal, com per exemple quins són els seus hobbies o a què es dediquen.Aprofitant aquestes dades, Tinder ha volgut elaborar un rànquing amb les professions que més triomfen a l'hora de lligar actualment. Segons el llistat d'aquest 2018, els perfils que reben més "m'agrada" (o tombs a la dreta) en els nois són els directors creatius i els arquitectes. En el cas de les noies, les dissenyadores gràfiques i les infermeres.Us deixem amb el rànquing complet que ha publicat l'app.