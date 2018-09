Google et permet saber a quina obra d'art t'assembles

¿Está tu cara en un museo? ¡Compruébalo con #ArtSelfie, ya disponible en España! Instala la aplicación de @googlearts, hazte un selfie y compáralo con miles de obras de arte para descubrir si alguna se parece a ti 📸 → https://t.co/A5v02YRuW4 pic.twitter.com/h8TiA7Ifmg — Google España (@GoogleES) 4 de septiembre de 2018

A principis d'any va aparèixer l'app Google Arts & Culture , que havia inclòs una funció anomenada "Is your portrait in a museum?" (Hi ha el teu retrat en un museu?). Una opció que permetia els ciutadans dels Estats Units buscar si la seva cara s'assemblava a la que apareixia en alguna obra d'art.Doncs bé, ara aquesta funció, retitulada com a Art Selfie, ja està disponible arreu del món. Per fer-la servir cal tirar una fotografia i pujar-la a l'app. Un cop fet, aquesta busca dins la seva base de dades un quadre que s'assembli a la teva selfie i te l'ensenya.Aquí teniu uns quants exemples sobre els resultats de l'app que alguns usuaris han compartit a la xarxa.