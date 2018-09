VÍDEO Amb què es trobaran els joves quan se'n vagin a viure sols?

A molts joves ja els queda poc per començar la universitat: una nova etapa que sovint va lligada a marxar de casa els pares. Així doncs, no només toca preparar tot el material pel nou curs, sinó també mirar pisos.Els que ja ho hagin fet, sabran que no és tan senzill com sembla, sobretot si busquen un habitatge a Barcelona. I és que, cada cop fan pagar més i ofereixen menys.Una situació que la youtuber Leopolda Olda ha sabut reflectir a la perfecció en el seu nou vídeo "Barcelona obscena". El clip és el primer d'una sèrie de 10 curtmetratges que la jove publicarà cada mes al seu canal sota el títol "Coses que passen".Us heu trobat en la situació que s'explica en el vídeo? Què en penseu?