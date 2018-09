Quant ha pujat la temperatura a la teva ciutat des que vas néixer?

El canvi climàtic és una evidència científica i en els últims anys la temperatura al nostre planteja s'ha incrementat. El prestigiós diariha dissenyat una manera diferent per veure l'abast d'aquest increment de la calor. Podeu provar-ho aquí. Es tracta d'un interactiu en què cadascú pot posar la ciutat on va néixer i l'any, i veure quina temperatura feia en aquella època, com ha crescut fins ara i com es preveu que pugi en els pròxims anys. També compara la situació de la vostra ciutat amb d'altres capitals del món.Si posem, per exemple, que vam néixer a Barcelona l'any 1990, l'interactiu indica que la capital catalana tenia de mitjana quatre dies l'any amb una temperatura igual o superior als 32 graus. L'any 2017, aquests xifra s'ha incrementat fins a 9 dies. Segons els models, l'any 2070, el nombre de dies amb temperatures iguals o superiors als 32 graus podria situar-se en 28.Ciutats com Jakarta, a Indonèsia, ja patien cinc mesos de temperatures iguals o superiors als 32 graus. A finals d'aquest segle, es preveu que els dies de forta calor siguin la majoria de l'any. També Nova Delhi pot veure incrementats els dies de molta calor (de sis mesos l'any 1960 a vuit mesos a finals de segle).