Un fàrmac permetrà tractar la migranya de manera preventiva

La Unió Europea ha aprovat el primer d'un nou tipus de fàrmac per tractar de forma preventiva les migranyes. S'administra amb una injecció subcutània cada quatre setmanes i actua inhibint el receptor d'una proteïna anomenada CGRP, que es troba en el cervell i el sistema nerviós i està involucrada en la transmissió del dolor i en la reacció que en resulta en els teixits i els vasos sanguinis. Bloquejant el receptor, la medecina impedeix aquesta acció de la CGRP.



​Els assajos clínics fets amb l'erenumab van mostrar que en les persones que el prenien els episodis de migranya no desapareixien, però que la seva freqüència es reduïa a gairebé la meitat i eren menys greus.



En alguns casos la reducció va ser superior i en altres no n'hi va haver o la millora va ser escassa. No es van detectar efectes secundaris importants, però caldrà estudiar si n'apareixen a llarg termini en les persones que segueixin el tractament.



El nou fàrmac pot significar una gran millora en la qualitat de vida dels que tenen migranya i reduir les seves conseqüències, com ara baixes laborals o empitjorament de l'estat d'ànim.

Desenvolupat pels laboratoris Amgen i Novartis, l'erenumab, que es distribueix amb el nom comercial d'Aimovig, ja havia estat aprovat al maig per la Food and Drug Administration dels Estats Units. Posteriorment es va aprovar a Austràlia i Suïssa.



A partir d'ara, cada estat haurà d'incorporar-lo a la llista de fàrmacs que es poden prescriure. Encara no se sap quant costarà el medicament a Europa. Als Estats Units el cost d'un tractament és d'uns 6.000 euros l'any.



Es calcula que una de cada set persones a tot el món tenen migranya (uns mil milions) i que per al 2% de la població la malaltia és crònica. La pateixen més les dones que els homes, sobretot durant l'edat fèrtil. Un 14% de la gent amb migranya experimenta cinc o més atacs cada mes i un 25% assenyala que ha perdut dies de feina o d'escola per aquest motiu. Actualment no té cura, tot i que s'han produït alguns avenços en els darrers anys.