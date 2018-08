Ets dels que sempre deixa la feina per més tard? La ciència té una explicació

Sou dels que sempre ho deixeu tot per més tard? Comenceu a estudiar i al cap de poca estona us poseu a fer una altra cosa menys important? Doncs la ciència sembla haver trobat una explicació per a aquest comportament, batejat com a "procrastinació".Segons un estudi publicat a la revista Psychological Science el motiu d'aquesta actitud es troba en el funcionament de les connexions cerebrals. Després de portar a terme un estudi amb més de 200 participants, els científics van observar que l'amígdala –l'estructura que processa les nostres emocions- era més gran en aquelles persones que acostumaven a postposar la feina. A més, també van concloure que, en aquestes persones, les connexions entre l'amígdala i una part del cervell anomenada còrtex, eren més dèbils. Fet que els provocava dificultats a l'hora de filtrar les emocions i les distraccions."Les persones amb una amígdala més gran acostumen a sentir ansietat quan pensen en les implicacions que comporta portar a terme una determinada tasca. És per això que dubten i solen deixar la feina per més endavant", explica l'investigador Erhan Genç a la BBC.Si sou dels que us passeu el dia procrastinant, l'experta en productivitat Moyra Scott recomana: fer una llista amb la feina que heu de fer; posar una data límit a cada una d'aquestes tasques i reduir les interrupcions: apagar el mòbil i estar en una sala sense soroll.