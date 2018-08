Shakira s'emociona amb un «T'estimo» del seu fill al concert de Los Angeles

L’estiu de Shakira està sent marcat per la gira El Dorado World Tour, que l’està portant a presentar el seu nou disc per tot el món. En els darrers dies, la colombia ha enamorat els seus seguidors dels Estats Units amb diversos concerts celebrats a Nova York, Miami, Dallas, Houston, San Antonio, Phoenix o Los Angeles, amb el qual ha tancat el seu pas pel país.Sempre que Shakira està de gira es veu obligada a allunyar-se de la seva gent i especialment dels seus fills, Sasha i Milan. Però en aquesta ocasió la cantant ha trobat la solució perfecta i és que, el fet que hagi coincidit la gira amb les vacances escolars, se’ls ha pogut endur amb ella. D’aquesta manera, tot i les poques hores que té entre concert i concert, pot estar amb els seus fills.I els petits no dubten a anar a veure la seva mare en concert. Com per exemple el que va tenir lloc a Los Angeles. Allà hi havia a la primera fila Milan amb un cartell dedicat a Shakira en el qual es pot llegir “T’estimo” sobre un fons groc. La cantant ha publicat la imatge al seu perfil d’Instagram acompanyada del text: “Hi ha cartells de T’estimo a Los Angeles. Super emocionant!”.I encara que a primera vista, només volia mostrar la imatge del seu fill, alguns seguidors s’han fixat en el fet que el cartell sigui precisament de color groc, arribant a suposar, fins i tot, que aquesta publicació està relacionat amb el procés català.“En groc? De debò? Ja em sembla horrible barrejar esport i política però posar-hi també els fills és repel·lent…”, “Que faci el que vulgui només faltaria. El nen de pare català i nascut a Catalunya” o “Prepara’t perquè et titllin d’independentista només perquè el cartell és groc”, són alguns dels comentaris que es poden llegir a la publicació.