Adeu a «In My Feelings Challenge» i «Delle Ali Challenge»: aquest és el nou repte viral a la xarxa

In My Feelings Challenge ja no és el ball de moda a Instagram i els culpables són els músics del grup coreà BTS. I és que la coreografia del seu nou videoclip, titulat Idol, s'ha convertit en tot un fenomen a la xarxa social. A hores d'ara ja hi ha més de 58.000 usuaris que s'han gravat imitant els moviments del grup coreà i ho han publicat a la plataforma.La banda, a més d'estar arrasant a Instagram, també està triomfant a Youtube. Idol s'ha convertit en el videoclip en assolir més visualitzacions en menys poc temps. 24 hores més tard que es publiqués ja sumava més de 45 milions de reproduccions superant el rècord de Taylor Swift amb Look What You Made Me Do.Tot seguit, alguns dels vídeos d'#idolchallange que els usuaris han publicat a Instagram.