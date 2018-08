Així és la nova plataforma que vol acabar amb Netflix

Disney ha decidit posar en marxa la seva pròpia plataforma d'streaming i fer la competència a Netflix. A hores d'ara encara no se sap quin dia s'estrenarà aquest nou servei, però sí que se'n coneix el nom: Disney Play.La idea, doncs, és que en un futur proper tots els continguts de The Walt Disney Company –inclosos els de Pixar, Marvel i LucasFilm– només es puguin visualitzar a través d'aquesta plataforma i desapareguin dels catàlegs de Netflix i els seus competidors.A més a més, per tal de guanyar clients, Dinsey Play té previst convertir-se en uns dels serveis més barats de cinema i sèries online. Segons apunta Fotogramas , la quota mensual estria per sota dels 8 dòlars que costa Netflix. A més a més, la companyia també produirà nous continguts per oferir un catàleg més ampli i atractiu.