Marc Clotet anuncia que serà pare

Sin duda, la foto que más ilusión me hace compartir. Gracias @natasanchezmol por ser la mejor compañera de vida. #4meses 👪 Sense cap mena de dubte, la foto que més il•lusió em fa compartir. Gràcies @natasanchezmol per ser la millor companya de vida #4mesos 👪 Without any doubt, the photo that I wanted to share the most. Thanks @natasanchezmol for being my life partner #4Months 👪

