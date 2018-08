Alerta per l'aparició de perilloses trampes per a gossos als parcs

Aspecte de les trampes Foto: Policia

⚠️En algunos parques se han encontrado salchichas con clavos.

Si localizas alguna 🔜 llama al 091 e informa del lugar#MaltratoAnimal ➡ #delito

WE 💙ANIMALS 🐶 pic.twitter.com/GuzOI0RxJL — Policía Nacional (@policia) 26 d’agost de 2018

La Policia Nacional espanyola ha alertat que en alguns parcs de l'Estat, sense concretar quins, s'hi han trobat unes perilloses trampes per a gossos: salsitxes amb agulles i claus. En una piulada al seu compte de Twitter on hi afegeixen una imatge amb l'aspecte que tenen, el cos aprofita per demanar col·laboració a la població: si en localitzen alguna, truquin al 091 informant del lloc.Aquestes trampes són similars a les que van aparèixer a zones de Calafell com la platja de Segur o la del costat de l'estany el passat mes de novembre. Aleshores, almenys tres gossos van haver de ser traslladats al veterinari per aquests fets.