Un home s'ha enfilat al capdamunt de l'Hospital General de València, amb la bata posada, per demanar perdó a la seva nòvia i exigir que ella el perdonés. Tot i no saber els motius, l'home s'ha col·locat a pocs centímetres de la vora, per ensurt de tots els assistents. El vídeo s'ha fet viral a través de les xarxes socials.Al final, la dona ha aparegut minuts després a corre cuita per acceptar les disculpes del pacient i perquè tot acabés bé i sense cap desgràcia.