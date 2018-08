Com puc salvar els meus missatges i fotos de WhatsApp abans que l'app comenci a eliminar-los?

WhatsApp ha anunciat aquest agost que les còpies de seguretat de l'aplicació de missatgeria deixaran d'ocupar espai a Google Drive a partir del 12 de novembre. Un acord entre les dues companyies que beneficiarà clarament els usuaris de l'app, ja que podran emmagatzemar les seves dades a Drive sense ocupar cap mega.La notícia, però, té una part menys positiva. I és que totes les còpies de seguretat que no hagin estat actualitzades en un any, seran eliminades automàticament. Per tant, si voleu evitar perdre les converses, fotos i vídeos de WhatsApp, el més recomanable és que realitzeu una actualització abans del 12 de novembre.Si no sabeu com actualitzar la còpia de seguretat, us expliquem com fer-ho:Aneu al menú de WhatsApp, entreu a "configuració", seleccioneu l'apartat "xats" i accediu a l'opció "còpia de seguretat".Escolliu "guardar a Google Dirve" i seleccioneu qualsevol de les opcions que us apareix, menys la que posa "mai".Si no voleu gastar dades del vostre mòbil quan l'app faci la còpia de seguretat, aneu a l'apartat "guardar utilitzant" i seleccioneu "Wi-Fi".