No hi ha cap nivell segur de consum d'alcohol, segons l'estudi més gran fins ara

Un estudi publicat a la revista mèdica internacional The Lancet , que recull la major base d'evidència científica fins a la data, ha conclòs que no hi ha un nivell segur de consum d'alcohol. De fet, ha demostrat que gairebé tres milions de morts a tot el món durant l'any 2016 es van atribuir al seu consum, inclòs el 12% de les morts en homes d'entre 15 i 49 anys."Els riscos per a la salut associats amb l'alcohol són molt grans. El que hem descobert són consistents amb altres investigacions recents, que van trobar correlacions clares i convincents entre beure i la mort prematura, el càncer i els problemes cardiovasculars. El consum de zero alcohol minimitza el risc general de pèrdua de salut", ha apuntat l'autora principal de l'estudi, de l'Institut de Mètriques i Avaluació de la Salut de la Universitat de Washington, Emmanuela Gakidou.La investigació no ha fet distinció entre cervesa, vi i altres begudes alcohòliques per la falta d'evidència a l'estimar la càrrega de la malaltia. No obstant això, els investigadors han emprat dades sobre totes les morts relacionades amb l'alcohol en general i els resultats de salut relacionats per determinar les seves conclusions.Els patrons de consum d'alcohol han variat àmpliament segons el país i el sexe, el consum mitjà per bevedor i la càrrega atribuïble a la malaltia. A nivell mundial, més de 2.000 milions de persones eren bevedors el 2016: el 63% homes.L'estudi, que forma part de la Càrrega Global de Malalties anual, ha avaluat els resultats i patrons de salut relacionats amb l'alcohol entre 1990 i 2016 de 195 per països, territoris, edat i sexe. Així, proporciona trobar dades sobre la prevalença del consum actual d'alcohol, l'abstenció, el consum entre els consumidors actuals i les morts, i la mala salut general atribuïble a l'alcohol per 23 resultats sanitaris, com malalties i lesions transmissibles i no transmissibles, que inclouen cardiovasculars, càncers o accidents de trànsit.L'estudi, que ha utilitzat 694 fonts de dades sobre el consum d'alcohol a nivell individual i de la població, juntament amb 592 estudis prospectius i retrospectius sobre el risc del consum d'alcohol, ha detallat que el 2016, vuit dels deu principals països amb taxes de mortalitat més baixes atribuïbles al consum d'alcohol entre les persones de 15 a 49 anys es trobaven a l'Orient Mitjà: Kuwait, Iran, Palestina, Líbia, Aràbia Saudita, Iemen, Jordània i Síria. Els altres dos van ser Maldives i Singapur.Per contra, set dels deu principals països amb taxes de mortalitat més altes es trobaven a les regions del Bàltic, Europa de l'Est o Àsia central, específicament Rússia, Ucraïna, Lituània, Bielorússia, Mongòlia, Letònia i Kazakhstan. Els altres tres van ser Lesotho, Burundi i la República Centreafricana."Hi ha una necessitat urgent i cal revisar les polítiques per encoratjar la disminució dels nivells de consum d'alcohol o l'abstenció completa. El mite que una o dues copes per dia són bones és només això: un mite. Aquest estudi trenca aquest mite", ha finalitzat la investigació.