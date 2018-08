La il·lusió òptica que està embogint Twitter: què hi veus en aquesta imatge?

Què hi veieu en aquesta imatge: una porta blava o una platja?Aquesta és la pregunta que l'usuari @agustinXali va publicar fa pocs dies a Twitter per generar debat entre els seus seguidors. El que segurament no s'esperava és que la foto es convertiria en viral i que més de 1.000 persones acabarien donant el seu punt de vista sobre la instantània.Alguns, fins i tot, van anar més enllà i es van dedicar a rotar la foto, ampliar-la, enfocar-la... per tal d'encertar la resposta. De fet, gràcies a ells podem veure clarament que és la imatge d'una platja, encara que a primer cop d'ull no ens ho sembli.I és que, com ja sabeu, la perspectiva pot fer canviar la percepció que tenim de les coses. Així ho demostra, també, aquest breu vídeo que va arrasar a Instagram fa uns mesos.