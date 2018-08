VÍDEO La surrealista reacció d'un carterista enganxat «in fraganti»

The video is funny, but the consequences in reality will be quite serious! #EyeOpenersForYou pic.twitter.com/rcQqypvsqF — Mumbai Police (@MumbaiPolice) 20 d’agost de 2018

Un carterista s'ha convertit en viral arreu del món per la reacció que ha tingut després de ser enxampat per les càmeres de seguretat de les caixes d'un supermercat de Bombai, a l'Índia. El vídeo, compartit per la policia de la ciutat, ja acumula més de 5.300 comparticions.“El vídeo és divertit, però les conseqüències en realitat seran força serioses!”, apunta des del compte de Twitter la policia de la ciutat, tot adjuntant unes imatges on hi apareix ben bé el moment en què un home roba la cartera al client que té davant seu.És llavors quan gira la vista i s'adona que hi ha un càmera gravant-lo. La seva resposta? Somriure, retornar la cartera al seu propietari i fer veure que li havia caigut i que ell ha fet el gest de retornar-li.