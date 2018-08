Alerta per una app que s'utilitza com a mètode anticonceptiu

Polèmica als Estats Units després que l'Administració d'Aliments i Medicaments hagi aprovat l'ús d'una aplicació per a mòbils com a mètode anticonceptiu. Es tracta d'una app creada a Suècia per a prevenir els embarassos i que val uns 75 euros l'any.I com funciona? Doncs el programa fa un seguiment dels cicles menstruals de la dona i calcula quins són els seus dies fèrtils, és a dir, en els que hi ha més "risc" que es quedi embarassada, i els que no.Ara, hi ha molts experts que no entenen com una app d'aquestes característiques es pot considerar un "mètode anticonceptiu". Primer de tot, si bé és cert que ajuda a prevenir embarassos, no els evita per complet. I en segon lloc, tampoc es considera un mètode recomanable perquè no protegeix de les malalties de transmissió sexual.De fet, hi ha diverses organitzacions, entre elles l'Agència de Productes Mèdics de Suècia, que han decidit investigar l'empresa que ha creat l'app. I és que ja hi ha 37 casos de dones que han fet servir l'aplicació i s'han quedat embarassades. Per tant, el més aconsellable és no utilitzar-la.