La resposta edificant d'Aitana a tots aquells que l'havien criticat per una foto en «topless»

SOOOON MIS AMIGAS na na na nanana Una publicación compartida de AITANA (@aitana_ot2017) el 20 Ago, 2018 a las 9:12 PDT

La cantant Aitana, finalista del concurs Operación Triunfo, copsa titulars en les darreres hores. No és protagonista de l'actualitat per una nova cançó. Ho és per una fotografia que ha penjat a Instagram que ha aixecat molta polseguera.L'artista ha hagut de sortir al pas a les seves xarxes socials després d'haver rebut moltes crítiques. En la imatge de la polèmica, Aitana hi surt amb les seves amigues amb l'esquena descoberta. Pot semblar que estan fent topless, motiu pel qual s'ha incendiat la xarxa."Vull aclarir que ahir no vaig fer topless. Ens vam voler fer una foto i em vaig treure la part de darrere dels sostenidors. Tot i això, vull dir una cosa: no vaig fer topless perquè ara sóc una persona pública i, sí, em fa por que algú em pugui fer una foto...Però, per què? Són tetes amb els seus corresponents murgons. No entenc a què venen comentaris dient 'mare meva si ha fet topless...' estem en ple segle XXI", critica Aitana en el seu escrit.La cantant, a més, assenyala que li sembla incoherent que cada dia hi hagi més missatges a favor de la "llibertat de cada cos" i després la gent s'escandalitzi per unes suposades fotos en topless. La piulada ja acumula milers de reaccions i ha estat molt aplaudida.