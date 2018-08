FOTOS Deixen de funcionar les pantalles d'un aeroport de Londres... i ho anuncien en pissarres

Dear @Gatwick_Airport you should be tweeting this every 5 minutes! pic.twitter.com/e6UZyi5stc — Edmund von der Burg (@evdb) 20 d’agost de 2018

In case you’re wondering what happens when an airport’s flight info screens fail, see Gatwick Airport.



Ht @evdb pic.twitter.com/Ip7WapPiIB — ian bremmer (@ianbremmer) 20 d’agost de 2018

Una avaria informàtica a l'aeroport de Gatwick, a Londres, ha provocat que les pantalles on s'anuncien els vols deixessin de funcionar. Sense tecnologia, els responsables han decidit fer ús d'una solució dràstica però fàcil: agafar pissarra i retolador per anar apuntant els vols que entren i surten.La companyia responsable de les pantalles del segon aeroport més important del Regne Unit, Vodafone, ha anunciat que està fent tot el possible per solucionar el problema informàtic al més aviat possible.Tot i això, la logística de les pissarres ha donat mal de caps tant a usuaris com als responsables que havien d'apuntar les entrades i les sortides de Gatwick.