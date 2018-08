Els nadons en cotxet s'exposen a un 60% més de contaminació que els pares

Els nadons en cotxets poden estar exposats fins a un 60% més de contaminació que els seus pares segons un estudi realitzat pel Centre Global de Recerca de l'Aire Net (GCARE, per les sigles en anglès) de la Universitat de Surrey (Regne Unit).L'estudi informa que la contaminació causaria un dany potencial al lòbul frontal i condicionant les seves habilitats cognitives i el desenvolupament cerebral. La investigació ha estat publicada a la revista Environment International.Els investigadors han examinat més de 160 mostres, amb diferents cotxets i nadons. La revisió també assenyala que altres mesures com l'ús compartit de l'automòbil, l'ús del transport públic per reduir els nivells de trànsit, la millora de les tecnologies i les col·laboracions amb la indústria podrien marcar la diferència per millorar la qualitat de l'aire per als nens.Segons UNICEF, 17 milions de nens a tot el món que tenen menys d'un any viuen en regions on els nivells de contaminació de l'aire excedeixen les pautes recomanades per l'Organització Mundial de la Salut. Els nens d'entorns econòmics pobres corren el risc més gran d'aquests nivells perillosos de contaminació a causa de la manca de nutrició, l'accés a l'atenció mèdica i l'exposició al fum del tabac.