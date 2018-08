​Ella és la Marián, la primera model espanyola amb síndrome de Down que desfilarà a Nova York

Una publicación compartida de Marian Avila (@marianavilamodel) el 2 Ago, 2018 a las 3:17 PDT

Una publicación compartida de Marian Avila (@marianavilamodel) el 17 Jul, 2018 a las 12:50 PDT

La dissenyadora Talisha White ha escollit la Marián Ávila perquè desfili per ella a la setmana de la moda de Nova York el 8 de setembre. Es tracta de la primera model amb síndrome de Down de l'Estat que viatjarà fins els Estats Units a una de les passarel·les més reconegudes del món.Ja fa més de dos anys que la Marián treballa com a model. El dissenyador Frances Montesinos li va oferir ser convidada de la seva desfilada de Valencià i El Corte Inglés va comptar amb ella la primavera del 2017 per formar part de la campanya "Soy Yo".