Els Beatles són el grup musical més famós de la història, no hi ha cap dubte, i el seu llegat musical i mediàtic és immens. La parella formada per John Lennon i Paul McCartney ha immortalitzat moments musicals increïbles i moltes vivències, escenes o fotografies per la llegenda icònica del grup londinenc.El final de la seva relació va ser molt tràgica i dramàtica, sense poder reconciliar-se a causa de l'assassinat de John Lennon. Ara, però, els protagonistes són els fills. Sean Ono Lennon, fill de John, ha publicat una fotografia al seu compte d'Instagram amb un acompanyant de luxe: el fill de McCartney, James.Són la viva imatge dels seus pares i han demostrat tenir una bona relació a través de la publicació al compte de Lennon junior.