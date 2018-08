Anècdotes de taxistes i cients n'hi ha moltes i més de nit quan hi ha hagut festa pel mig. A vegades els taxistes que fan el torn nocturn es troben amb situacions insòlites. És el cas de Gijón on en plena "Semana Grande" un noi va agafar un taxi per tornar a casa. El taxista li va cobrar 5,80 euros i tot i que el jove va fer constar al taxista que li semblava car, va pagar.Fins aquí tot correcte. La situació insòlita va venir quan el jove, ja fora del cotxe, va posar el cap per la finestra del copilot per intentar tornar a agafar el bitllet amb què acabava de pagar i el taxista no s'ho va pensar dues vegades.Va arrencar el cotxe i el va portar, amb mig cos penjant de la finestra, a la comissaria més propera. El jove va poder-se posar a dins del vehicle i a comissaria els agents es van encarregar del cas.