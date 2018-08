Una dieta variada podria no ser la més saludable

Encoratjar a les persones a consumir una gran varietat d'aliments per assegurar que satisfacin totes les seves necessitats dietètiques pot ser contraproduent, segons una nova declaració científica de l'Associació Nord-americana del Cor, màxim referent científic en la matèria, que proporciona una visió general d'estudis científics recents."Menjar una dieta més diversa podria estar associat amb menjar una major varietat d'aliments saludables i no saludables", adverteix Marcia C. d'Oliveira Otto, autora principal de la declaració publicada en la revista 'Circulation' de l'Associació Nord-americana del Cor. Combinats, un patró d'alimentació variada pot conduir a un augment en el consum d'aliments i l'obesitat"."Cal menjar de tot" ha estat una recomanació de salut pública a tot el món durant dècades. Si bé algunes pautes dietètiques destaquen una major diversitat d'aliments recomanats, existeix poc consens sobre la denominada diversitat dietètica, com es mesura i si es tracta realment d'un objectiu dietètic saludable.Els autors de la declaració van realitzar una revisió exhaustiva de la literatura científica dels articles publicats entre gener de 2000 i desembre de 2017, i han conclòs que no hi ha evidència que una major diversitat de la dieta en general promogui un pes saludable o una alimentació òptima. De fet, consideren que existeix certa evidència que una varietat més àmplia d'opcions d'aliments en un menjar pot retardar la sensació de sacietat de les persones, augmentant la quantitat d'aliments que consumeixen.A més, l'evidència limitada suggereix que una major diversitat de la dieta s'associa amb menjar més calories, patrons d'alimentació deficients i augment de pes en els adults.Per això, en lloc de dir-li a les persones que consumen una varietat d'aliments, els autors de la declaració conclouen que les recomanacions dietètiques han d'emfatitzar el consum adequat d'aliments vegetals, com a fruites, verdures, llegums i grans integrals, productes làctics baixos en greix, olis vegetals no tropicals, nous, aus de corral i peix, i limitar el consum de carns vermelles, dolços i begudes ensucrades.Les recomanacions dietètiques de l'Associació Nord-americana del Cor i la dieta DASH (enfocaments dietètics per detenir la hipertensió) són exemples de patrons d'alimentació saludable."Seleccionar una varietat d'aliments saludables, que s'ajusti al pressupost o gust, i seguir-los, és potencialment millor per ajudar a les persones a mantenir un pes saludable que triar una major gamma d'aliments que poden incloure aliments menys saludables com a brioixeria industrial, patates fregides i hamburgueses amb formatge, fins i tot amb moderació", adverteix Otto, qui també és professor assistent d'epidemiologia, genètica humana i ciències ambientals al Centre de Ciències de la Salut de la Universitat de Texas en Houston, Texas.