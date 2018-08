Ensurt d'una conductora al volant d'un cotxe a la Xina. Mentre circulava per una autopista a Xangai, el seu iPhone 6 va explotar. La protagonista del vídeo, que s'ha fet viral, reacciona amb un crit. Ara bé, el mòbil, que estava situat al quadre de comandament, comença a cremar i les flames es fan cada vegada més grans.La conductora decideix parar el vehicle al mig de la via i sortir, tal com es pot veure en un vídeo que ja ha corregut arreu del món.