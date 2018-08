VÍDEO Benzema comet una infracció al volant i ho comparteix a Instagram

Nuevo caso de Benzema @marca conduciendo a 120 kh mientras se graba con el móvil, pero supongo que esto no os interesa ya que no se llama de apellido Vidal.. Espero que toméis medidas @guardiacivil ya que no es la primera vez que lo hace pic.twitter.com/W21qMHWIJJ — Diablo ® (@Diablito_Cule) 13 d’agost de 2018

Nova polèmica amb Karim Benzema com a protagonista. El jugador francès ha aixecat polseguera a les xarxes socials per haver compartit un vídeo en el seu perfil d'Instagram en què ell mateix es grava conduint un cotxe a 120 km/h. Són molts els usuaris que li han recriminat aquesta infracció al volant.El davanter del Reial Madrid ha penjat les imatges a través dels stories del seu compte personal de la xarxa social Instagram. Twitter s'ha omplert de comentaris crítics amb Benzema. Fins i tot, alguns han demanat a la policia que prengui mesures perquè "no és la primera vegada que ho fa".