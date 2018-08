Resolen l'enigma de la tomba d'un poeta britànic del segle XIX

Una parella de portuguesos ha resolt el misteri que envoltava la tomba de William Blake, escriptor i poeta cèlebre del segle XIX britànic, després de 14 anys d'investigacions, segons publica El Periódico. La Carol i en Lluis Garrido han pogut concloure amb una certesa absoluta on estan enterrats realment Blake i la seva dona.El 2004 van arribar per primer cop al cementiri de Bunhill Fields, on una inscripció assegurava que les restes de Blake i la seva dona "estaven per allà a prop", com qui busca una agulla. Així doncs, la parella es va proposar trobar exactament on era enterrat l'artista a qui tant admiraven i la seva dona.Finalment, els càlculs (si no van errats) dels portuguesos ha permès instal·lar una làpida al punt exacte de la tomba en honor de William Blake amb un detall que no passarà desapercebut: ignoren la dona, només centrant-se en el britànic, a qui defineixen com a "artista, profeta i poeta". Hi han afegit un vers, del seu poema "Jerusalem".