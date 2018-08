Girauta intenta atacar el Ministeri d'Agricultura i queda en ridícul

Fidel es este. Que en Ciudadanos sois mucho de hacer el ridículo. pic.twitter.com/rD9oGazyFm — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) 11 de agosto de 2018

Les pierde la demagogia. Esas ganas de apuntarse un tanto... — Jan Moixó (@CapitaJanMoixo) 11 de agosto de 2018

Pero no os cansáis de hacer el ridículo, naranjitos? Jajajaja — Andros173 🌈🎗️🔻 (@andros173) 11 de agosto de 2018

Qualsevol detall està exposat a ser criticat i jutjat a Twitter. Això és el que ha passat amb una piulada del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació que s'emmarca en la campanya contra els incendis forestals, la qual es basa en la que es va portar a terme durant els anys 80 i que l'ha recuperat el PSOE de Pedro Sánchez. El text ha suscitat moltes crítiques, entre les quals hi ha la reacció de Juan Carlos Girauta, portaveu de Cs al Congrés dels Diputats.El diputat de la formació taronja ha carregat amb força contra el missatge del ministeri espanyol que diu "Si eres mi amigo, combate el fuego conmigo”, una frase que deia un tal Fidel. Girauta no ha dubtat en treure l'artilleria i etzibar: "Quin Fidel, l'amic del becari que porta el compte oficial o el tirà?". Aquesta no va ser l'única resposta del partit unionista, ja que la diputada Marta Rivera també va dir la seva: "Sembla que ha hackejat el compte del ministeri". Ambdós es van afanyar a esborrar els tuits però un usuari de la xarxa social va poder fer una captura de pantalla:Qui s'ha emportat les crítiques generalitzades ha estat Sandro Ruiz de Pedro, conseller i portaveu de Cs a Guadalajara, que no ha esborrat un tuit on també reaccionava davant la publicació del Ministeri.La xarxa no ha tardat massa a reaccionar contra les paraules dels membres de Cs, que han confós un conill (o llebre) que protagonitzava aquesta campanya i que es deia Fidel, amb el cubà Fidel Castro.Aquests són alguns dels comentaris dels usuaris de la xarxa: