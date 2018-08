​Dormir més de vuit hores augmenta el risc cardiovascular i de mort

Un gran estudi dirigit per la Universitat de Keele, al sud del Regne Unit, ha revelat que dormir més de vuit hores està vinculat a una major mortalitat i risc cardiovascular que aquelles que dormen menys de set hores. De fet, apunta que una durada del son de deu hores està relacionada amb un 30% més de risc de morir en comparació amb dormir durant set hores.L'estudi, publicat al Journal of the American Heart Association , va examinar el vincle entre el somni i la malaltia cardiovascular i la mortalitat en més de tres milions de participants. La investigació va trobar que una durada del son de deu hores es relaciona concretament amb un augment del 56% en el risc de mortalitat per accident vascular cerebral i el 49% en el risc de mortalitat per malaltia cardiovascular.Els investigadors de la Universitat de Keele, juntament amb altres professionals de la Universitat de Manchester, la Universitat de Leeds i la Universitat d'East Anglia, van revisar 74 estudis que van analitzar la mortalitat i els resultats cardiovasculars per autoinformació sobre la durada del son i la qualitat del somni. Amb tota aquesta informació també han descobert que la mala qualitat del son s'associa amb un augment del 44% en la malaltia coronària.