Una dona eslovena, en presó preventiva per posar Plácido Domingo a tot drap durant 16 anys

Una dona ha estat condemnada a presó preventiva a Eslovènia després de passar-se 16 anys posant una ària d'una òpera de Plácido Domingo (cantant La Traviata) durant 16 hores al dia. Un veritable infern pels veïns, que després d'un llarg i costós litigi, han aconseguit "apartar" la dona del poble durant un temps.Des de les sis del matí fins a les deu de la nit. Aquest era l'horari que la veïna de Sturovo, municipi eslovè, "regalava" als seus veïns en venjança d'un gos que la molestava. Així ho ha informat la cadena local eslovena Markyza, on es veu que la dona va ignorar una sentència del Tribunal Suprem en contra seva.El jutge instructor que porta el cas ha acabat considerant la presó preventiva com una solució, veient el nivell de soroll i decibels que comportava la dona amb l'òpera a tot drap, els lladrucs del gos i els veïns que la increpaven sense miraments.La història, de moment, ha acabat d'aquesta manera però encara queda un judici per celebrar-se.