Els calçotets amples milloren la producció d'esperma, segons un estudi

Els homes que fan servir calçotets folgats amb freqüència, com els bòxer, tenen un nivell més alt d'espermatozoides en comparació amb què utilitzen un altre tipus de calçotets més ajustats, comportant que beneficia les oportunitats de tenir fills i de gaudir d'una major salut reproductiva.Així ho confirma una nova investigació dirigida per l'Escola de Salut Pública TH Chan de la Universitat de Harvard, a Boston (Estats Units), publicat a "Human Reproduction" i realitzat a la Clínica de Fertilitat a l'Hospital General de Massachusetts."Aquests resultats apunten a un canvi relativament fàcil, sobretot de cara al fet que poden fer els homes quan ells i les seves parelles busquen tenir fills", explica Lídia Mínguez-Alarcón, autora principal de l'estudi i investigadora científica de la Harvard Chan School."Més enllà de proporcionar evidència que les opcions de roba interior poden afectar la fertilitat, el nostre estudi proporciona evidència, per primera vegada, que un estil de vida aparentment aleatori podria tenir profunds impactes en la producció d'hormones en els homes tant pel que fa al testicle com del cervell", adverteix Jordi Chavarro, autor principal de l'estudi i professor associat de nutrició i epidemiologia.Per a aquest estudi, el més gran del seu tipus a observar la relació entre la roba interior i la qualitat del semen, els investigadors van recollir informació i mostres de semen de 656 homes d'entre 18 i 56 anys que formaven part de parelles que buscaven tractament en un centre de fertilitat.Entre els participants de l'estudi, el 53% va informar que usualment feia servir bòxers. L'anàlisi de les mostres de semen va mostrar que aquests homes tenien un 25% més de concentració d'espermatozoides i un 17% més de recompte d'espermatozoides en comparació amb els homes que no feien servir principalment bòxers.A més, també tenien percentatges més alts d'espermatozoides mòbils, és a dir, aquells que són capaços de moure's a través del sistema reproductiu femení i fertilitzar un òvul. La diferència més significativa en la concentració d'esperma es va observar entre els homes que vestien bòxers i els homes que no.L'anàlisi de mostres de sang recollides de 304 dels participants en l'estudi també va demostrar que els homes que feien servir bòxer tenien nivells 14% més baixos d'hormona fol·licle estimulant (FSH), que juga un paper important en la fertilitat masculina i està associada amb la producció d'esperma.