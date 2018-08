VÍDEO Arriba a Netflix una de les sèries més polèmiques de l'any

Aquest divendres s'estrena a Netflix Insatiable, la que promet ser una de les produccions més polèmiques de l'any. De fet, abans que la plataforma n'emetés el primer capítol, ja hi havia oberta una campanya a Change.org demanant la seva cancel·lació. El motiu? "Promoure el body-shaming i la 'gordofòbia'".I és que la ficció explica la història de la Patty, una adolescent que passa de patir bullying a causa del seu sobrepès a convertir-se en una de les noies més populars de l'institut després d'aprimar-se. Un plantejament que molts usuaris consideren "intolerable".A banda de la polèmica, la sèrie ha rebut crítiques de portals especialitzats que apunten que no està gaire ben construïda. "Els personatges no fan gràcia", "la història es complica i acaba sent estranya", són alguns dels comentaris que ha rebut la producció, que des d'avui es pot veure a la popular plataforma de vídeo per internet.