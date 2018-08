El bonic gest d'un jove per ajudar la seva àvia que no sap llegir

La agenda de teléfonos de mi abuela. Una tarea que llevo haciendo 20 años y no la puede hacer nadie más. Porque ella no sabe leer pero entiende perfectamente mis dibujos. Nos lo pasamos en grande actualizando la agenda ❤️ pic.twitter.com/yXtmaqCSc5 — Pedro J. Ortega 🔻 (@Pedro_Orteg) 3 d’agost de 2018

El tuitaire Pedro J. Ortega ha tingut un gest molt bonic i emocionant amb la seva àvia, que no sap llegir. Des de fa 20 anys li està fent una agenda de telèfons amb dibuixos perquè ella pugui pugui saber qui trucar. Ortega ho ha explicat a través de Twitter, i ha especificat que "no la pot fer ningú més".A l'agenda s'hi poden veure dibuixos que la dona pot relacionar amb cada un dels seus contactes. Per exemple: cases, una flor, un raspall i una pinta, una dona cosint, una televisió... La publicació s'ha fet viral i ja compta amb més de 26.000 retuits i més de 107.000 likes.