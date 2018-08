L'hora ideal per mantenir relacions, segons la ciència

El nostre estat d'ànim varia durant el dia. I no, no només passa durant la pubertat -l'època on els canvis d'humor són més pronunciats- sinó durant tota la vida. Així ho assegura una investigació publicada al portal científic Plos One aquest juny.Per arribar a aquesta conclusió, el grup de científics va analitzar milers de tuits durant quatre anys. Els resultats d'aquesta anàlisi van mostrar clarament que el nostre mal o bon humor i les paraules que fem servir per expressar-nos estan relacionades directament amb les hores del dia i amb les reaccions químiques que es produeixen en el nostre cos en cadascuna d'elles.Per exemple, segons expliquen els investigadors, al matí, després de llevar-nos, els nivells de cortisol (l'hormona de l'estrès) són elevats i això pot fer que estem més irritables. A partir de les 8 del vespre, en canvi, el nostre organisme comença a alliberar oxitocina (l'hormona de l'amor i del plaer) i és per aquest motiu que solem estar més relaxats i tranquils.Tenint en compte aquests resultats, els científics assenyalen que l'hora "ideal" per mantenir relacions sexuals és al voltant de les 10 de la nit: és quan acostumem a estar de més bon humor, encara tenim "energia" i arribar a l'orgasme ens fa descansar millor.