Les 10 persones que més diners guanyen a Instagram (i el que cobren per un post)

Kylie Jenner és la persona que més diners guanya per fer publicat a Instagram. La celebrity cobra 1 milió de dòlars per cada fotografia patrocinada que publica a la xarxa social. Així ho revela la llista difosa aquesta setmana per Hopper HQ, una empresa especialitzada en gestionar els comptes d'influencers i empreses en les plataformes socials.Aquí teniu el rànquing de famosos que més diners guanyen a través d'Instagram -la xifra correspon a la quantitat que guanyen per penjar un sol post-:1 milió de dòlars800.000 dòlars750.000 dòlars720.000 dòlars700.000 dòlars650.000 dòlars630.000 dòlars600.000 dòlars500.000 dòlars500.000 dòlars