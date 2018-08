Dreta o esquerra: quin és el millor costat a l'hora de dormir?

La majoria de la població dorm de costat i fa bé. I és que segons els experts aquesta és una de les millors postures que podem adoptar quan som al llit. Ara bé, el costat cap on dormim també és important, ja que no és al mateix reposar sobre el cantó dret que sobre l'esquerra.De fet, d'acord amb diversos estudis científics, estirar-se al matalàs col·locant el cos cap a la dreta pot fer que no descansem bé, en canvi fer-ho cap a l'esquerra és beneficiós pel nostre organisme. Aquests són alguns dels seus avantatges segons la BBC:Dormir damunt el cantó esquerre benefica el drenatge limfàtic del nostre sistema nerviós central. Col·locant-nos aquesta posició, facilitem l'eliminació de l'excés de proteïnes i grasses, entre altres residus.Reposar cap a l'esquerra impedeix l'obstrucció de l'arteria aorta, la qual bombeja sang des del nostre cor fins a la resta del sistema sanguini.L'estómac i els intestins estan lleugerament inclinats cap a l'esquerra. Dormir cap aquest cantó, doncs, fa que els aliments passin a través d'aquests òrgans amb més facilitat.Quan dorms de costat, la teva columna està més alineada que si ho fas d'esquena o bocaterrosa. A més, descansar cap al cantó esquerre evita que tot el pes del cos recaigui sobre la nostra esquena.