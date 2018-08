Què hem de fer si veiem una rajada a la platja?

La presència de rajades a les platges catalanes és un fet força comú, com es va poder comprovar la setmana passada a la Savinosa de Tarragona. Tot i així, davant d'aquesta situació la gent no sap com actuar i per aquest motiu us mostrem quatre consells bàsics, facilitats a l'Ajuntament de Tarragona pel biòleg i fotògraf tarragoní Jordi Brú Martorell, qui també és coordinador de la Xarxa de Voluntaris per a la Tortuga Marina de Tarragona i col·labora amb el Departament de Medi Ambient del consistori tarragoní.