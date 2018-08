Els 11 consells per passar menys calor a la nit

Les altes temperatures que han aterrat a Catalunya estan provocant insomnis i molt malestar per aguantar una calor que ha arribat als 40ºC a certes zones. Segons explica el diari El País, existeixen 11 possibilitats per fer molt més amena aquesta situació de calor.Els dits dels peus tenen moltes terminacions nervioses i són molt sensibles a la temperatura. Abans d'anar al llit es poden posar en remull i sobretot, un clàssic: els peus fora del llençol.Un dels trucs més fàcils i clàssics. Col·locar en un recipient uns quants gels permetran augmentar encara més l'efectivitat de l'aire que produeix el ventilador, molt més fresc.Intentar evitar els aliments al forn (incloses les pizzes) pot ajudar a dormir millor i sobretot, passar menys calor, ja que no provocarà un augment de temperatura corporal. Un bon gaspatxo i a dormir.Una dutxa fomenta l'efecte contrari: si et dutxes amb aigua calenta, en sortir-ne es tindrà una sensació molt més fresca. En canvi, una de freda no solucionarà res. Al revés.Si encara hi ha valents que dormen (o necessiten) dormir en pijama, el consell és portar-ne un de dues talles més grans. Per comoditat, perquè corri l'aire i per frescor.Per no generar més angoixa i poder dormir més tranquils, és molt recomanable refrescar amb aigua freda o gelada les zones dels canells, el coll, turmells o fins i tot els colzes.Els materials naturals són molt més transpirables que altres teixits més sintètics. Això ajudarà a no acumular tanta suor i que el cos respiri.L'aigua, encara que sembli un tòpic, és molt necessària per evacuar la calor. Abans d'anar a dormir, un got d'aigua fresca ajuda a dormir millor i sobretot: tenir reserves ben a prop per si a mitjanit s'ha d'apaivagar la set.Finestres tancades, persianes baixades i les llums apagades. Per no perdre la frescor de dins de casa, perquè no entri la calor de fora i perquè amb l'energia de la llum es crea molta més xafogor.El contacte al llit i abraçades amb la parella genera molta calor. El cos necessita espai i aire, sobretot en temporada d'estiu.És una màquina de generar calor sense parar. Xop tot el llit, els llençols i acaba provocant una suor indescriptible. Si no hi ha necessitat exprés, fora del llit.