VÍDEO L'esperat videoclip (o pel·lícula) del challenge que més ho ha petat a Instagram aquest any

El challenge de l'estiu és sense cap mena de dubte l'Iggy Challenge. Al ritme de la cançó de Drake "In my feelings", milers de vídeos han aparegut a Instagram ballant la música amb una coreografia concreta al costat d'un cotxe en marxa.Will Smith, Odell Beckham Jr, LeBron James, fins i tot Dulceida, Laura Escanes o moltíssims famosos de tot el món han publicat vídeos amb aquest ball a la xarxa social.Així doncs, un dels videoclips més esperats era l'oficial del raper Drake. Es va estrenar mundialment ahir a la nit i ja porta, en només 24 hores, 26 milions de reproduccions i pujant. En el vídeo, ridiculitza que havia tingut un somni on la seva cançó s'ha fet famosa per un ball ridícul a Instagram.I així ha estat. Els vídeos de l'#IggyChallenge no paren d'envair la xarxa social.