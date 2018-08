Així és el geni de 12 anys que ja és a la universitat

Carlos Santamaria trenca tots els esquemes. Amb només 12 anys ha estat admès a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM) -la pública més gran del país- per cursar un grau de Física mèdica. Un jove geni que sorprèn i que compartirà aula amb alumnes força més grans que ell, en una carrera dura i especialitzada a la Facultat de Ciències.Ell ho té clar, explica en una entrevista. "Només vull estudiar", afirma, i assegura: "I si em tanquen les portes, hi entraré per les finestres". L'arribada a la universitat de Santamaria, però, no ha estat casualitat: va assolir 105 encerts al Concurs de Selecció d'Ingrés al cicle escolar 2019 i, quan només tenia nou anys, va cursar dos mòduls sobre química analítica, i bioquímica i biologia molecular en la indústria farmacèutica.