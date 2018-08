VÍDEO Un vaixell s'enfonsa a la Costa Brava amb tres persones a bord

Imatges del veler enfonsat ahir a cala Canyers (Palamós) pic.twitter.com/SDHq2gtsXw — enric agud 🌕 (@enricagud) 4 d’agost de 2018

Alguns banyistes de la Costa Brava han viscut una escena ben impactant aquest divendres. Davant de la Cala Estreta, el veler "Gaudeamus" s'ha enfonsat amb tres persones a bord, després de patir un fort impacte amb algunes de les roques que envoltaven la cala. No obstant això, cap dels tripulants ha resultat ferit i tots ells han pogut abandonar l'embarcació després d'avisar Salvament Marítim.El vaixell, però, ha acabat sota l'aigua, a l'espera que el seu propietari decideixi reflotar-lo. Pel que fa a les persones de a bord, han estat traslladades a una altra embarcació particular que es trobava propera al lloc i que els ha portat a la Platja del Castell. Allà han estat atesos per la Policia Local i la Creu Roja.