El braçalet del detingut de «la Manada» que encén burles i indignació a Twitter

me preguntas qué es ironía clavando tu pupila blablablá pic.twitter.com/lvj4IJR3y2 — xulinha 👁 (@julitadecuenca) 2 d’agost de 2018

Pulserita de España y pulserita de justicia, un violador condenado y autor de un robo con violencia y fuga. pic.twitter.com/shcdXPm5Qs — Angel (@Rezakhan20) 2 d’agost de 2018

Ángel Boza, miembro de La Manada detenido por robar unas gafas con violencia,

luce pulsera con bandera de España y con la palabra Justicia.

Nada más que decir. pic.twitter.com/RvLw3POC3P — Fanalet de Fernando (@FanaletFernando) 3 d’agost de 2018

Espera, un miembro de la manada lleva una pulsera que pone JUSTICIA? o sea con sus santos colganderos https://t.co/B6UjksY6WY — Bohemian Rhapsody (@paulapa__) 3 d’agost de 2018

El membre "la Manada" recentment detingut que ara ha tornat a la presó per robar unes ulleres de sol en un centre comercial i atropellar un vigilant de seguretat ha protagonitzat un nou capítol mediàtic. En algunes de les seves compareixences davant del jutge, Ángel Boza apareixia amb dos braçalets a la seva mà esquerra.Un era amb la bandera d'Espanya, mentre que en l'altre s'hi podia llegir la paraula "justícia". Aquesta imatge, que s'ha rescatat de les xarxes socials, està generant nombroses mofes a Twitter.Els membres de "la Manada" van ser condemnats a nou anys de presó per la violació d'una noia durant els Sanfermines de l'any 2016. La sentència de l'Audiència de Navarra va provocar una onada de protestes ciutadanes perquè negava l'agressió i considerava que es tractava d'un "abús sexual". Fa poques setmanes, els condemnats van sortir en llibertat provisional després que la justícia apuntés que no hi havia risc de fuga ni de reiteració delictiva, i que la condemna no justificava la presó preventiva.