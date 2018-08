La publicitat s'escampa per tot arreu i Whatsapp, l'aplicació de missatgeria mòbil per excel·lència, no l'ha podrà evitar. Facebook, propietària de l'app, ha informat que començarà a implementar publicitar a partir del 2019, segons ha avançat el Wall Street Journal Aquesta novetat entrarà progressivament. La intenció de l'empresa és implementar la publicitat a les històries de Whatsapp (com les que es veuen a Instagram), intercalant anuncis.Les prioritats de Facebook, ara per ara, és fer negoci per repuntar les alarmants pèrdues que han sofert aquestes setmanes. Més endavant, informa el diari americà, faran ús de Whatsapp Business per implementar més publicitar encara a les empreses que utilitzen aquesta eina.