"quan ballen, tot el món desapareix i no hi ha res més plaent i important que el vincle que es va formar aquí".

Visibilitzar l'autisme, un trastorn que sorgeix a la infància i afecta la comunicació i les interaccions socials, sempre és un pas més per arribar a entendre'l millor. Un presentador famós de televisió del Brasil, Marcos Mion, ha fet viral un vídeo on surt ballant amb el seu fill amb autisme.En un post a Facebook, Mion ha volgut explicar com és viure amb el seu fill Romeo. "Quan ell estima, ho fa de veritat". Al ritme de Jailhouse Rock d'Elvis Presley, el pare i el nen ballen, i explica