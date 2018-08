Aquests dies a Catalunya estem vivint un episodi d'onada de calor on les temperatures s'enfilen a la part més alta del termòmetre. Les calorada ha obligat a activar l’alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per onada de calor. Això vol dir que cal prendre algunes mesures de prevenció per evitar cops de calor.La calor s'intensificarà a partir d'aquest divendres i dissabte i la calor es deixarà sentir especialment al Prepirineu, tot i que els valors més elevats s'esperen a l'Alt Empordà, la franja de Ponent i a les Terres de l'Ebre. D’altra banda, a les comarques del Pirineu es preveuen ruixats de tarda amb forma de tempestes locals. A continuació uns consells que les autoritats recomanen durant els dies de màxima calor.