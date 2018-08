Aitana explica la seva relació amb el color groc

La cantant d'OT Aitana va rebre crítiques per lluïr un vestit groc. El groc, que aquests últims mesos s'ha convertit en el color per la llibertat dels presos i exiliats, va provocar la reacció irada de molts espanyolistes, que van acusar la jove cantant de posicionar-se sobre la qüestió catalana. En una entrevista a El País, Amaia ha tret importància a aquest fet. "Acabava de sortir de l'acadèmia i ningú no m'havia explicat que havia passat a Catalunya. Em vaig posar una samarreta groga perquè m'agrada el groc i es va liar", ha lamentat. "No vaig voler opinar perquè digués el que digu´es m'ho recriminarien, però vaig començar a posar cors grocs a la xarxa. No sé per què, em va fer ràbia", reivindica, però admet que aquell dia es va quedar a casa plorant.El groc ha tornat a ser protagonista en l'última canço d'Aitana, Teléfono. La imatge promocional hi surt la noia amb tres ratlles grogues a la cara i la xarxa s'ha tornat a esvalotar. La resposta de la cantant: "Ni hi vaig caure".