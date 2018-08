Ordenen la retirada de preservatius Durex per risc que es trenquin

L' Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat retirar més de 60 lots de preservatius Durex perquè no complien les proves de durabilitat (3 anys) i hi havia risc que es trenquessin. En concret es tracta dels condons "Real Feel" i "Latex Free" amb data de caducitat prevista per el desembre del 2020 i febrer del 2021.És per això, que la mateixa empresa i l'Agència de Medicaments aconsellen a qualsevol persona que "estigui fent servir els lots afectats que deixi d'utilitzar-los a causa de la preocupació que no compleixin les normes de seguretat".Durex ja està enviant notes d'avís als distribuïdors, farmàcies i comerços que disposen del producte afectat a l'Estat informant també de com procedir per a la seva retirada. A banda, ha demanat disculpes i ha assegurat que tornarà els diners del producte als seus clients.